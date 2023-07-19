حبس متهم حاول سرقة جواهرجي في الهرم بـ«رشة شطة»

قررت النيابة العامة حبس عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة جواهرجي، بعد إلقاء مادة حارقة عليه «شطة» في دائرة قسم شرطة الهرم في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

النيابة تطالب بسرعة إجراء التحريات

كما طلبت النيابة العامة، من المباحث سرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الهرم، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بقيام عاطل بمحاولة سرقة جواهرجي بعد إلقاء مادة حارقة «الشطة» بدائرة القسم.

إلقاء شطة على المجني عليه

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وبإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص بالشروع في سرقة محل جواهرجي، وأفاد صاحب المحل البالغ 50 عاما، أن المتهم طلب منه سلسلة ذهبية، وبعدها أخرج مادة حارقة «شطة» وألقاها على وجه وفر هاربا، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليه، وتبين أنه يبلغ من العمر 30 عامًا، عاطل.

القبض على المتهم

وبعد القبض على المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بارتكابه الواقعة، وأنه يتعاطى المواد المخدرة، وكان يحتاج أموال لشراء المخدرات، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.