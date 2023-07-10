مصرع طفل أسفل عجلات سيارة في شبين القناطر بالقليوبية

لقي طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة في إحدى قرى مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، ونُقلت الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وحُرر محضر بالواقعة، وقررت الجهات المختصة التصريح بالدفن عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة.

مصرع طفل في حادث تصادم بشبين القناطر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد منتصر مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوفاة طفل صدمته سيارة بقرية المريج، بدائرة المركز، ووفاته.

سيارة تصدم طفلا في شبين القناطر

وانتقل على الفور المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والنقيب محمد مجدي معاون المباحث، وتبين أنه أثناء سير سيارة بأحد شوارع قرية المريج صدمت طفلا عمره 5 سنوات، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة.

وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها، وحُرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة وأسرة الطفل.