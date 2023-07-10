محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية.. وانتهاء 90% من التجهيزات

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك لمتابعة الأعمال ودفعها وتذليل العقبات والوقوف على نسب التنفيذ لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة، وإدخالها الخدمة لتخدم مواطني المدينة.

الإنتهاء من الفرش الطبي لمستشفي القناطر

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال الفرش الطبي والإداري لمستشفى القناطر الخيرية، حيث تم الانتهاء من الفرش الطبي بنسبة 90% والفرش الإداري بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء بكل قطاعات المستشفى وتشغيل المصاعد الكهربائية، كما تم ضخ المياه والغاز الطبيعي للمستشفى وأصبحت جاهزة للتشغيل .

جولة ميدانية بأقسام المستشفى

وأجرى المحافظ جولة ميدانية بأقسام المستشفى، التي تم الانتهاء من فرشها حيث تفقد المحافظ القسم الداخلي ووجه بالحفاظ على الفرش والعمل على النظافة أولا بأول لحين تشغيل المستشفى وافتتاحها، مشيدا بالمستوى المتقدم ونوعية الفرش المستخدم بأقسام المستشفى.

كما تفقد المحافظ قسم الحضانات، حيث تم توريد 10 حضانات من أصل 25 حضانة، و3 أجهزة تنفس صناعي للحضانات من أصل 10 أجهزة، إضافة إلى توريد 12 جهاز تنفس صناعي بالعناية المركزة، و30 سريرا للعناية المركزة، فضلا عن تركيب الأشعة المقطعية، ووجه المحافظ بضرورة عمل أشعة رنين بالمستشفى لخدمة المرضى.

إنشاء سوق حضاري في القناطر الخيرية

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء السوق الحضاري الجاري إنشائه بالقناطر الخيرية، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وخلق فرص عمل للشباب، حيث تم إنشاء عدد 20 محل تجاري بمساحة 6 أمتار مربعة لكل محل وسيتم تشطيبهم على أعلى مستوى من الخامات وتأجيرهم لشباب المنطقة وبلغت تكلفة المشروع 3 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذه إلى 80%.

حملة لإزالة الإشغالات في بنها

كما أجرى المحافظ جولة ميدانية بشارع عزبة السوق بمدينة بنها، حيث تم إزالة عدد من الإشغالات، من بينها عدد من الأكشاك المخالفة ومحال الكاوتش والتندات والمفروشات المخالفة، ووجه بتحرير محاضر مخالفة واتخاذ أقصى العقوبات لتحقيق الردع العام.