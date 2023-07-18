حفلات غنائية بـ«مهرجان العلمين» كل جمعة.. و«كايروكي» ضمن الفعاليات

قال يوسف هشام، عضو لجنة تنظيم مهرجان العلمين، إن جدول فعاليات مهرجان العلمين يمتد طوال الصيف، والحفلات تقام يوم الجمعة من كل أسبوع، فالحفلة الأولى يحييها الفنان تامر حسني، ثم الجمعة التالية حفل راغب علامة ونانسي عجرم.

مفاجآت خلال مهرجان العلمين

وأضاف «هشام»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك حفلات أخرى سيحييها أحمد سعد والموسيقار الكبير عمر خيرت، بجانب فرقة «كايروكي» ومغني الراب العالمي «راس»، وغيرها من المفاجآت.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة مفتوحة ومتاحة لكل الناس والفئات والأعمار، ومن ثم الحفلات مناسبة لكل الأعمار والفئات للاستمتاع بها بداية من الشباب الذين يرغبون بالاستمتاع بالفرق الموسيقية مثل «كايروكي»، مرورا بمحبي الموسيقار عمر خيرت.

الشركة المتحدة تنسق بين أعضاء اللجنة المنظمة

ولفت إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنسق بين كل أعضاء اللجنة المنظمة، ويبذلون الجهد لتوفير الأشياء كلها التي من شأنها أن تسعد الزوار.