فرقة كايروكي تطرح عددا جديدا من تذاكر حفل «امباير» بعد نفادها

حرصت فرقة كايروكي على طرح عدد محدود من التذاكر «Regular» لحفل «امباير»، بعد نفاد التذاكر بالكامل خلال الساعات القليلة الماضية، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك».

«كايروكي» تطرح تذاكر جديدة لحفل «امباير»

وكتبت «كايروكي»: «نظرًا للإقبال الكبير على تذاكر كايروكي امباير النسخة الخامسة، جرى فتح عدد محدود لتذاكر Regular لحفلتي يوم الخميس 27 يوليو، ويوم السبت 29 يوليو.. التذاكر متاحة من خلال تذكرتي».

يذكر أن تذاكر حفل فرقة كايروكي جاءت منقسمة لفئتين الأولى 350 جنيها، والثانية 650 جنيها، ومن المقرر أن تقدم كايروكي أغاني ألبومها الجديد روما، لايف للمرة الأولى خلال الحفل، ومن أبرزها بسرح وأتوه ونفسي أحبك وغيرها.