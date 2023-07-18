نفاد تذاكر حفلي «كايروكي» في وقت قياسي.. عضو الفرقة يوجه رسالة للجمهور

نفدت جميع تذاكر حفلي «كايروكي» المقرر إقامتها يومي 27 و29 يوليو الحالي بمركز مصر للمعارض، وذلك في حدث غير مسبوق في تاريخ الحفلات بمصر والشرق الأوسط.

أمير عيد يشكر جمهوره

وعبر الفنان أمير عيد، عضو فرقة «كايروكي»، عن سعادته بنفاد كافة التذاكر التي تم طرحها من قبل الشركة المنظمة للحفل في وقت قياسي، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي تنفد فيها تذاكر الحفل قبل موعد الحفل بأكثر من 15 يوما، ووعد عيد جمهوره بأنهم على موعد مع حفل مميز واستثنائي.

وقال عيد لـ«الوطن»، إنه سعيد بتفاعل الجمهور معه، سواء في الحفل الذي نفدت تذاكره، أو حتى ردود الفعل على مسلسله «ريفو 2» المعروض حاليا عبر منصة «WATCH IT»، متمنيا أن يكون دائما عند حسن ظن الجمهور.

كما توجه الفنان أمير عيد، بالشكر لجمهوره على ثقتهم وكانت الشركة المنظمة لحفل كايروكي، قد طرحت التذاكر للجمهور علي فئتين الأولى بـ650 جنيها، والثانية بـ350 جنيها.

وأكد على أن الدخول لن يسمح للأطفال الأقل من 10 سنوات، ونوهت بأن أبواب الحفل ستفتح الساعة 1 ظهرا وستغلق في السابعة مساءً.

أبرز أغاني فرقة كايروكي

ومن المقرر أن تغني فرقة كايروكي ألبومها الجديد «روما» لأول مرة في حفل أمام الجمهور، ومن أبرز الأغنيات: روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، مبتوحشنيش، أنا النجم.

وتقدم فرقة «كايروكي» حفلتين متتاليتين، الأولى يوم الخميس 27 يوليو، والثانية يوم السبت 29 يوليو بمركز المنارة.