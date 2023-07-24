«إكسترا نيوز» يبرز ملف «الوطن»: «السيسي: الوطن الآمن يعلو ولا يعلى عليه»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم باسم طبانة، على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس بمناسبة ذكرة ثورة 23 يوليو، بعنوان «السيسي: الوطن الآمن يعلو ولا يعلى عليه»، وآخر بعنوان «يوليو.. ثورة أسست الجمهورية الأولى».

دوافع كثيرة للغاية لقيام ثورة 23 يوليو

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن هناك دوافع كثيرة للغاية لقيام ثورة 23 يوليو، لافتا إلى كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس المتعلقة بأن هناك فئات من المجتمع تم تمكينهم فعليا بعد ثورة 23 يوليو على رأسهم الفلاحين والعمال، مشيرا إلى أن مصر مرت بفترة سيئة للغاية قبل الثورة، إذ أن الفلاحين والعمال عانوا من الفقر، فضلا عن هيمنة الاحتلال على الداخل المصري وفقدان المكانة الدولية والإقليمية للدولة المصرية، إلى جانب الحكم الهش الذي سلم مفاصل الدولة للاحتلال.

إنجازات هائلة بعد 23 يوليو

وأضاف «رائف»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم باسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن كان هناك دوافع كثيرة لقيام ثورة 23 يوليو، متابعا: «نتحدث عن ثورة استطاعت بالفعل إنجار الكثير من الأعمال تابعها أيضا طفرة هائلة سواء على الصعيد الزراعي أو المجال التصنيعي إلى جانب بناء السد العالي والمشروعات القومية العملاقة».