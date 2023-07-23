نشأت الديهي عن 23 يوليو: 71 عاما مرت على الثورة ولا يزال لها أعداء

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ثورة 23 يوليو لا يزال لها أعداء رغم مرور 71 عامًا عليها، وهذا يمثل نجاحا للثورة والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس محمد نجيب والرئيس أنور السادات.

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الأحد، أن الدولة المصرية احتفلت اليوم بشكل رسمي بثورة 23 يوليو، مشيرًا إلى أن الثورة لم تخمد في قلوب المصريين، وكأنها وهج تحت الرماد.

الديهي: ثورة يوليو كانت بيضاء

وأضاف أن ثورة يوليو كانت بيضاء، ولم تشهد أي إراقة للدماء، وساهمت في عودة مصر إلى أبنائها، من خلال حكم المصريين لمصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن اليوم بأن الجمهورية الجديدة هي امتداد للجمهورية الأولى التي بدأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

الديهي: الجمهورية الجديدة خرجت من رحم التحديات والآمال

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة خرجت من رحم التحديات والآمال والألم، ومن مقاومة الفوضى التي نصبت للدولة المصرية.