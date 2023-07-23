«ثقافة السويس» يحتفل بذكرى 23 يوليو والسنة الهجرية الجديدة

احتفل فرع ثقافة السويس، بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة والسنة الهجرية الجديدة، في إطار مبادرة وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، «ثقافتنا في إجازتنا»، عبر تقديم عدد من الفعاليات والعروض التي لاقت استجابة من الجماهير.

عرض للفنون الشعبية للأطفال

وقدم فرع ثقافة السويس على مسرح قصر الثقافة، عرضًا فنيًا لفرقة السويس للفنون الشعبية للأطفال، بقيادة الكابتن إبراهيم غريب، وتضمن باقة من الرقصات التراثية والدينية والوطنية، منها الهواري، نوح الحمام وتنورة المولاوية، ويا بيوت السويس يا بيوت مدينتي.

كورال السويس القومي

كما تضمنت الفعاليات، عرضا فنيا لكورال السويس القومي بقيادة المايسترو غريب غندور، إذ قدم باقة من أجمل الأغاني الطربية منها، تعيشي يا بلدى المجموعة وإلى رحاب اليثرب، وكعب الغزال وفي يوم وليلة، ولسه فاكر، وبوابة الحلواني وسهر الليالي والعيون السود.

ويقدم فرع ثقافة السويس، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنشطة متنوعة لتعزيز القيم الإيجابية للنشء وتنمية المهارات الثقافية والفنية واكتشاف المواهب، وإحياء الذكريات الوطنية والدينية في جميع المجالات، برعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإقليم القناة، وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.