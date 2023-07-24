كاتب صحفي: السيسي أكد على وحدة النضال المصري خلال كلمته في ذكرى ثورة يوليو

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن كلمة الرئيس السيسي، اليوم، بمناسبة مرور 71 عاما على ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، هي كلمة رائعة، لتأكيدها على وحدة النضال المصري، وحتى النضال قبل عام 1952 وحتى يومنا هذا، أكد عليه الرئيس السيسي، باستخدام ألفاظ دقيقة في كلمته مثل «ثورة 23 يوليو تتويج لنضال قبلها» و«تأسيس الجمهورية الأولى واليوم الجمهورية الجديدة».

رفعت: نهضة شاملة لمصر بين ثورتي 30 يونيو و23 يوليو

وأضاف «رفعت»، خلال استضافته في تغطية خاصة بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 52 بعنوان «مصر بين ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.. نهضة شاملة والحفاظ على الهوية المصرية»، أنَّ النضال متصل منذ تولي أبناء جيشنا العظيم مسؤولية البلاد عام 1952 وحتى يومنا هذا، موضحا «تاريخ متوالي وصعاب واحدة وتحديات مستمرة وإرادة الشعب المصري دوماً لها الكلمة الأخيرة في النهاية».

الجمهورية الجديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها

وأشار الكاتب الصحفي، إلى إحدى عبارات الرئيس السيسي في كلمته اليوم، التي قال فيها «جمهورية جديدة تبني على سابقتها ولا تهدمها أو تنتقص منها»، وهو كلام واضح ومحدد، وفي طياته الإجابة على العديد من التساؤلات لدى البعض، وهي كلمة أغلقت أبوابا كان في انتظارها إعلام الشر، لتكون مدخلاً لدق أو إشعال الفتنة.