تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في المعصرة

جدد قاضي المعارضات في محكمة حلوان، حبس عاطل 15 يوما للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في الحشيش، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة.

تحليل مخدرات للمتهم

وكانت النياية الجزئية أمرت بعرض المتهم على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير وافٍ عنها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود من معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بأنّ «مصطفى ر»، 31 عاما، عاطل، ويقيم بدائرة القسم، وشهرته «كيري»، يتاجر في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه وكرًا لتجارته وتم ضبطه متلبسًا، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار واصطحبت القوات الأمنية، المتهم للقسم، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس.

تعرف على عقوبة الاتجار بالمخدرات

يقول المحامي أيمن محفوظ الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.