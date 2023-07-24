إحالة حارس عقار وابنه بتهمة سرقة فيلا سكنية في المعادي للمحاكمة

أمر المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية بإحالة حارس عقار ونجله بتهمة سرقة إحدى الفيلات السكنية ودراجة ثمنها 75 ألف جنيه بمنطقة المعادي الجديدة، مع استمرار حبسهما لانتظار تحديد جلسة محاكمتهما أمام دوائر الجنايات.

كاميرات المراقبة تكشف الواقعة

وكشفت التحقيقات أن كاميرات المراقبة الموجودة أعلى حوائط الفيلا كشفت الواقعة، وأن حارس العقار يتولى شؤون حراسة عقار مجاور للفيلا محل الواقعة.

سرقة فيلا سكنية محل سكنه

ترجع تفاصيل الواقعة إلي بداية شهر أبريل عندما حضر أحد الأشخاص إلى ديوان قسم شرطة المعادي مقيم بدائرة القسم، لتحرير محضر بدفتر أحوال االقسم، باكتشافه سرقة فيلا سكنية محل سكنه، عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة أعلى حوائط الفيلا، وسرقة عجلة تقدر ثمنها 75 ألف جنيه.