ماذا تعني رسالة «بطاقة تموين الخبز خارج نطاق الصرف»؟.. مصدر يجيب

تظهر عبر ماكينات صرف الخبز في بعض الأحيان، رسالة بطاقة تموين الخبز خارج نطاق الصرف، ما يؤدي إلى عدم تمكن صاحب البطاقة من صرف حصة البطاقة من العيش البلدي المدعم.

رسالة بطاقة تموين الخبز خارج نطاق الصرف

وأوضح مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن سبب ظهور رسالة بطاقة تموين الخبز خارج نطاق الصرف، يكون ناتج من رغبة صاحب البطاقة من صرف العيش البلدي من مخبز غير تابع لمحافظة صدور البطاقة التموينية، مؤكدا أنه وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين فإن صرف الخبز لا يجرى إلا في نطاق محافظة إصدار البطاقة فقط.

صرف الخبز في المحافظات الساحلية

واستثنت وزارة التموين خلال عطلة الصيف فقط، فتح صرف الخبز في نطاق 10 محافظات ساحلية دون التقيد بمحافظة صدور البطاقة، وذلك للتسهيل على المصطافين في صرف حصتهم من العيش البلدي، وتشمل المحافظات على التالي:

1- مخابز محافظة مطروح.

2- مخابز محافظة الإسكندرية.

3- مخابز محافظة بورسعيد.

4- مخابز محافظة الإسماعيلية.

5- مخابز محافظة السويس.

6- مخابز محافظة البحر الأحمر.

7- مخابز محافظة جنوب سيناء.

8- مخابز مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

9- مخابز مركز جممصة بمحافظة الدقهلية.

10- مخابز مركز رأس البر في دمياط.