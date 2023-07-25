تجديد حبس 4 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار في المخدرات

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، لاتهامه بغسل مبلغ مالي قدره 50 مليون جنيه، من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد المُحدد.

تشكيل عصابي من 4 أشخاص

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، إخطارًا يفيد قيام تشكيل عصابي مُكون من 4 أشخاص، اثنين منهما مُسجلين جنائيًا، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

شراء سيارات وتأسيس أنشطة تجارية

كما حاول المتهمون غسل الأموال المُتحصل عليها من الاتجار في المواد المخدرة بقيمة بلغت 50 مليون جنيه، من خلال شراء السيارات، تأسيس الأنشطة التجارية، إيداع جزء منها بالبنوك، قاصدين من ذلك إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».