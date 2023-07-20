«الهلال الأحمر» يوجه نصائح لسائقي السيارات للتعامل مع موجات الحر

نشرت الصفحة الرسمية لجمعية «الهلال الأحمر المصري» عددًا من النصائح المهمة لسائقي السيارات؛ للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر، التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، عبر صفحتها الرسمية لها على «فيس بوك»، في إطار الدور الخدمي التي تقدمه الجمعية طوال الوقت، من خلال تقديم النصائح والإرشادات المهمة للمواطنين رواد مواقع السوشيال ميديا.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، نصائح «الهلال الأحمر» لسائقي السيارات للتعامل مع ارتفاع درجة الحرارة، وفقًا للصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، على «فيس بوك».

نصائح «الهلال الأحمر» للتعامل مع ارتفاع الحرارة

1- الحرص على خلو المركبة من العطور، ومعقمات اليدين.

2- الحرص على خلو المركبة من أسطوانات الغاز والولاعة.

3- الحرص على خلو المركبة من العبوات المضغوطة بأنواعها المختلفة.

4- الحرص على خلو المركبة من البطاريات، وأجهزة تخزين الطاقة.

اليوم العالمي لمرض الالتهاب الكبدي الوبائي

وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمرض الالتهاب الكبدى الوبائي، حرصت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري، على «فيس بوك»، على نشر بعض المعلومات المهمة عن مرض الالتهاب الكبدي الوبائي، فهو عبارة عن التهاب يصيب الكبد، ويمكن أن يكون مجرد إلتهاب ويتم الشفاء منه، ومن الممكن أن يتطور إلى تليف في الكبد أو سرطان الكبد.