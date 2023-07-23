كيف تؤثر موجات الحر على صحتنا؟.. 5 مخاطر توضحها جمعية الهلال الأحمر

نشرت الصفحة الرسمية لجمعية الهلال الأحمر المصري عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تأثيرات موجة ارتفاع درجات الحرارة على الصحة، في إطار حرصها على نشر العديد من النصائح لجميع المواطنين رواد السوشيال ميديا.

وقدمت عددا من النصائح المهمة للتعامل مع موجة ارتفاع درجات الحرارة، للتعامل مع إرتفاع درجة الحرارة خلال هذه الأيام، وتضمنت المخاطر في الآتي:

كيف تؤثر موجات الحر على صحتنا؟

1- انخفاض ضغط الدم ما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر.

2- احتمالية حدوث الطفح الجلدي الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة.

3- تورم القدمين نتيجة تسرب الأوعية الدموية.

4- فقدان السوائل والأملاح بسبب التعرق المفرط.

5- احتمالية حدوث الدوخة والغثيان والإغماء والصداع.

تجنب التعرض المباشر

ومن أبرز نصائح جمعية الهلال الأحمر المصري للتعامل مع إرتفاع درجات الحرارة وموجات الحر والطقس السيئ، تمثلت في ارتداء ملابس مناسبة ذات ألوان فاتحة لتعكس الحرارة، تجنب التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، بالإضافة إلى الإكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة، وتجنب الخروج في أوقات الذروة.