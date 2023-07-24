تراجع سعر جرام الذهب عيار 21.. انتهز فرصة الشراء

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا بلغت 55 جنيها في شهر، ووصل سعره اليوم الاثنين 24 يوليو إلى 2165 جنيها مقابل 2220 جنيها في 23 يونيو الماضي، إذ يعتبر الذهب عيار 21 الأكثر إقبالا في الأسواق.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 2165 جنيها بدون مصنعية منذ 5 أيام تقريبا.

سعر الذهب عيار 24 و18

في المقابل سجل الذهب عيار 24 تراجعا بلغت قيمته 63 جنيها في شهر، حيث يباع اليوم 2474 جنيها مقابل 2537 جنيها قبل شهر، ويعتبر الذهب عيار 24 الأكثر استخداما في السبائك الذهبية.

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 1856 جنيها مقابل 1903 جنيها قبل شهر متراجعا بقيمة بلغت 47 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع الجنيه الذهب بقيمة وصلت إلى 440 جنيها، حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 17320 جنيها مقابل 17760 جنيها في 23 يونيو.

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