أسعار الذهب اليوم الاثنين 24-7-2023 في مصر.. بكم يباع جرام 21؟

تشهد أسعار الذهب اليوم الاثنين 24-7-2023 في مصر استقرارا بمختلف الأعيرة في محلات الصاغة، وبينها عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين في السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات، حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم اليوم الإثنين 24-7-2023 في بداية التعاملات 2474 جنيها للشراء، قبل إضافة سعر المصنعية والضريبة، إذ يستخدم هذا العيار من الذهب في صناعة السبائك الذهبية بسبب نقائه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم اليوم الاثنين 24-7-2023 نحو 2165 جنيها للشراء، دون إضافة سعري المصنعية والضريبة، حيث يعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر انتشارا بين المواطنين في السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات 1856 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2268 جنيها للشراء، فيما سجل الذهب عيار 14 اليوم 1443 جنيها للشراء دون إضافة سعري المصعنية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 24-7-2023 بداية التعاملات 17320 جنيها للشراء، قبل احتساب سعري المصنعية والضريبة، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.