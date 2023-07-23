نصائح ثمينة قبل شراء الذهب.. حدد غرضك للزينة أم للاستثمار؟

أكد لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب، أن هناك فارق واضح بين ذهاب المواطنين إلى محلات الصاغة لشراء الذهب، سواء بغرض الزينة أو الاستثمار، في ظل أن المعدن الأصفر، بالنسبة للكثيرين، يعتبر ادخاراً وليس استثماراً، فالفارق بينهما كبير للغاية، حيث يتمثل الادخار في امتلاك المواطنين فائضا كبيراً من الأموال يتم استغلاله في شراء الذهب للحفاظ على الأموال، بدلاً من إيداعها في البنوك.

الفرق بين الاستثمار في العقار والذهب

وقال «منيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الغرض من الاستثمار هو امتلاك المواطن شيء ما يحصل منه على عائد شهري، فإذا امتلك المواطن 100 جرام ذهب ستظل كما هي، بسبب أن الفئة التي تقوم بالاستثمار في الذهب هم تجار الذهب، الذين يقومون ببيعه ويحصلون على مكاسب من المصنعية، في حين أن الاستثمار بالنسبة للمواطنين هو امتلاك أسهم في البورصة، ويتم صرف الفوائد الخاصة بها مع نهاية العام دون تغير السهم.

وتابع بأن المواطنين الذين يقومون بالاستثمار في العقارات من خلال امتلاكهم منزل أو محل تجاري، يقومون بإيجار ذلك المنزل أو المحل، ثم يحصلون على عائد شهري، في ظل ضمان وجود ذلك العقار بشكل دائم.

نصائح عند شراء الذهب للزينة

وأوضح نائب رئيس شعبة الذهب أنه يجب على المواطنين الراغبين في شراء الذهب الذهاب إلى محلات الصاغة تكون معروفة بالنسبة لهم، وليس الاعتماد على شراء الذهب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعرض العديد من المواطنين في الفترة الحالية إلى عمليات النصب، لكن عليهم الشراء من محال موثوقة، لها بطاقة ضريبية لتكون تحت رقابة الدولة.