رحاب الجمل: واجهت صعوبات خلال تصوير فيلم «مستر إكس»

عبرت الفنانة رحاب الجمل عن سعادتها الكبيرة بنجاح فيلمها الأخير «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي، وخاصة بعدما تخطت إيرادات الفيلم بموسم عيد الأضحى ما يقرب من 23 مليون جنيه بدور العرض.

صعوبات تصوير فيلم مستر إكس

وعن صعوبات الدور قالت الفنانة رحاب الجمل لـ«الوطن» إنها كانت تشعر خلال تصوير الفيلم كأنها في رحلة، كونها أحبت الدور والكواليس، موضحة أن أبرز الصعوبات تمثلت فقط في التصوير إذ استغرق شهورا طويلة، والصعوبة الأكبر أن الفيلم كوميدي «كان تحدي بالنسبة لي، ولكن رد فعل الجمهور الأول أسعدني بشكل كبير».

دور رحاب الجمل في فيلم مستر إكس

تجسد الفنانة رحاب الجمل شخصية «معاصي» من خلال الفيلم، وهي واحدة من عصابة مستر إكس، وجاءت مشاركتها بالصدفة، حيث كانت متواجدة في لبنان لتصوير إحدى المسلسلات، ثم قابلت أحمد فهمي صدفة، وتحدث معاها وقتها ورشحها لدور في فيلم «مستر إكس».

أبطال فيلم مستر إكس

العمل يجمع عدد من الأبطال منهم أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب .