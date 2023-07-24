افتتاح 3 محطات لتحلية المياه بتكلفة مليون و800 ألف جنيه في الشيخ زويد

أكد المهندس إياد أبورياش، رئيس الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مدينة الشيخ زويد شهدت عدة إنشاءات في مجالات مختلفة، خاصة في مجال محطات التحلية.

وأوضح رئيس الإدارة الهندسية، أنه جرى افتتاح 3 محطات للتحلية في قرية قبر عمير غرب المدينة بسعة 100 متر مكعب، وقرية الظهير جنوب الشيخ زويد بسعة 100 متر مكعب، ومحطة صغيرة بقرية أبو العراج، بسعة 30 متر مكعب، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و800 ألف جنيه، بالإضافة لعمل آبار.

إنشاء محطات مياه جديدة

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، لـ«الوطن»، إن معاناة العطش قد انتهت تماما في مدينة الشيخ زويد والقرى، بعد إنشاء المحطات الجديدة في التجمعات، علاوة على تشغيل المحطات القديمة، مثل العكور وأبوطويلة، والخروبة والشلاق غرب المدينة.

حركة تطوير وإنشاءات غير مسبوقة

وأضاف أن هناك حركة تطوير وإنشاءات غير مسبوقة، تتم على مستوى المنطقة بتوصيات من القيادة السياسية وتعليمات المحافظة، ويتم تنفيذها بشكل متسارع يوميًا في شتى المجالات بالمنطقة.

ومن جهته، قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن هناك مشروعات تتم على أرض شمال سيناء بشكل غير مسبوق، مشيرًا إلى أن خطة الحكومة لتنفيذ المشروعات تتلخص في محورين مهمين، الأول، هو استكمال المشروعات المتوقفة، والثاني هو البدء الفعلي في المشروعات المنقوصة الجديدة، سواء في مجال الكهرباء أو المياه والوحدات السكنية، والآبار المستخدمة في الزراعة.