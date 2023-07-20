بدء رصف الطريق الدولي العام بين الشيخ زويد ومعبر رفح

قال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ، إن شركات المقاولات بوسط الشيخ زويد بدأت في رصف الطريق الدولي العام المؤدي إلى معبر رفح، من أمام بوابة مجلس مدينة الشيخ زويد، بطول 7 كيلو مترات، مارا من حي الكوثر وطريق أبوزرعي وأبو طويلة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الطريق هو استكمال للطريق الدولي القادم من العريش باتجاه فرعين، أحدهما الدائري المار من بوابة الشيخ زويد الى القرى الجنوبية وطريق الجورة ومنطقة العكور ومنها إلى رفح الجديدة والفرع الآخر، وهو الطريق الدولي الرئيسي المار من وسط المدينة.

تشييد الطريق بعد الانتهاء من الخدمات الأساسية

وقال المهندس أياد أبورياش رئيس الأدارة الهندسية بمجلس مدينة الشيخ زويد لـ«الوطن» إن الطريق جرى تخطيطة بعد معاينة الخرائد ليكون عرضه 23 مترا، وسيضم 4 حارات كل واحدة طولها 6 أمتار.

وأضاف أن الرصف بدأ بعد أن جرى الانتهاء من تركيب خدمات المياه والصرف الصحي، وخطوط الكهرباء الأرضية، والهواتف، حتى لا يعاد تكسير الطريق مرة أخرى.

بدء التننمية العمرانية جنوب المدن في الشيخ زويد ورفح

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في تصريح سابق له، أن التنمية السكنية دخلت الحيز العمراني والصحراوي بمدينتي الشيخ زويد ورفح، وأن هناك تشييد طرق عملاقة سوف تشهدها المنطقة، سواء توسعة الطرق الداخلية أو أضافة طرق محورية جديدة.