سهرات سمر ودبكة سيناوية على شاطئ العريش

يشهد ساحل العريش بشكل يومي إقبالًا من المصطافين منذ بداية الصي، كما يشهد تنظيم حفلات سمر، ودبكة سيناوية، يتبعها أكلات شعبية على ساحل البحر.

الفترة المسائية للغناء والدبكة السيناوية

ويقول أسلاح عروج أحد شباب مدينة العريش، إن الأهالي يقبلون على البحر في فترتين، الفترة الصباحية، وتكون للسباحة فقط، أما غالبية الأسر، وخصوصًا المصطافين القادمين من خارج البلاد، يأتون في الفترة المسائية، ويقضون الليل كله على الشاطئ، وتقوم الفرق الشعبية بالغناء من الموروثات الشعبية مثل المواويل والدبكة طوال الليل.

وتقول أم زياد، إحدى السكان، إن حرارة الجو في البيوت تجعل جميع الأسر يفرون الى الساحل، للاستمتاع بالهواء الطلق، الذي تقوم فيه غالبية الأسر بطهي الطعام، مثل الشواء، واللصيمة، وهي من الوجبات الشعبية المحبوبة لدى أهالي سيناء.

وتستمر الجلسات حتى الصباح، كما يقول محمد الشعراوي أحد الشباب المشاركين في الحفلات الغنائية، موضحًا أن فرق الدبكة تقدم فواصل من الاستعراضات التراثية، بناء على طلب الضيوف.

زحام غير مسبوق في شاطئ العريش

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، أن شاطئ العريش هذا العام يشهد زحام غير مسبوق، بسبب قدوم المصطافين من المحافظات والبلدان الأخرى، علاوة على تواجد معظم الخدمات الضرورية من مياه وكهرباء، ومواصلات، وزيادة في أعداد الكافيهات والمنتجعات التي تخدم الضيوف بأسعار عادية في المأكولات والمشروبات، والدخول مجانا بجميع المناطق