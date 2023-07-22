اختفاء وزير الخارجية الصيني يثير تكهنات حول إصابته بفيروس كورونا

أثار اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، فضولاً حول العالم، خاصةً بعد أن امتنع عن الظهور العام لبضعة أسابيع، يقدرها البعض بما يقرب من شهر كامل، مما يثير التكهنات والشائعات بين وسائل الإعلام العالمية، حول مصيره المجهول حتى الان.

اختفاء وزير الخارجية الصيني

اعتبر الكثيرون أن اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، أثار العديد من التكهنات حول حالته الصحية، وما إذا كان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وخرج البيت الأبيض بتصريحات حول اختفاء وزير الخارجية الصيني، إذ قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنه حتى اليوم لا توجد أي معلومة لدي البيت الأبيض حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني من الساحة العامة.

وعن مصير جانج، قال مستشار الأمن القومي إنه لا توجد أي معلومات حول وزير الخارجية الصيني حتى الآن، وأضاف: «لا نعلم سوى أن الأسباب الصحية هي السبب حول غيابه عن العمل العام».

ولفت إلى أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير خارجية الصين مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال منتدى وزراء دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في إندونيسيا، إلا أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت في بيان رسمي، عدم حضور الوزير لأسباب صحية.

مخاوف من أن يكون السبب كورونا

وعلى الرغم من بيان وزارة الخارجية الصينية، إلا أنها رفضت التصريح حول مرض الوزير، خاصة عما إذا كان مصاب بفيروس كورونا المستجد أم مرض آخر.

يشار إلى أن موقع وزارة الخارجية الصينية قد نشر آخر ظهور عام لتشين جانج في 25 يونيو الماضي، عندما التقى مع نظيره الروسي لمناقشة العلاقات الصينية الروسية.