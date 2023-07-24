أغنية «تطبطب» لـ محمد رمضان تحقق 8 ملايين مشاهدة على يوتيوب في 3 أيام

نجاح كبير حققه الفنان محمد رمضان بأغنيته الجديدة «تطبطب» على موقع «يوتيوب» لليوم الرابع على التوالي، التي شاركه في غنائها المغني اليوناني ستيفانوس.

مشاهدات أغنية «تطبطب» لـ محمد رمضان

ووصلت مشاهدات أغنية «تطبطب» الجديدة إلى 8 ملايين و300 ألف مشاهدة على يوتيوب، لتتصدر «التريند» بعد ساعات قليلة من طرحها.

فيلم «ع الزيرو» لـ محمد رمضان

ومن ناحية أخرى، ينتظر الفنان محمد رمضان عرض أحدث أعماله الفنية «ع الزيرو»، والذي ينافس به خلال موسم الصيف مع عدد من الأفلام الخرى، وتعتمد قصته على حياة «الدي جي»، ورحلة محمد رمضان مع ابنه، الذي يقوم ببطولته الطفل منذر، والفيلم يضم العديد من مشاهد الأكشن المختلفة، ويوجد به العديد من المواقف الإنسانية التي يمر بها محمد رمضان مع ابنه خلال الأحداث.

آخر أعمال محمد رمضان

يُذكر أنَّ محمد رمضان حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل جعفر العمدة، الذي ضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن؛ أبرزهم مي كساب، ومنة فضالي، منذر رياحنة، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.