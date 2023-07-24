إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بنزلة معوية بعد تناول «تورتة» في الشرقية

استقبلت مستشفى القرين بمحافظة الشرقية 3 أشخاص من أسرة واحدة مصابين باشتباه نزلة معوية جراء تناولهم كيك «تورتة»، فيما تم تقديم الخدمة الطبية لهم، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين بوصول «محمد.م» 37 عامًا، والطفل «أحمد.م» 4 سنوات، و«آية.أ» 24 عامًا، مقيمون بقرية الخطارة دائرة مركز الصالحية مصابين باشتباه نزلة معوية، فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تحرر محضر بالواقعة

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينة ما تم تناوله من طعام والادوات والاواني فيما تحرر محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق المتخصصة لمباشرة الواقعة.

الوقوف على أسباب الحادث

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية حيال الواقعة فيما تم جمع التحريات والوقوف على أسباب الحادث والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

الإسعاف تنقل المصابين

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد من السيارات لنقل المصابين للمستشفى على اثر استغاثتهم وجرى تقديم الخدمة الطبية واسعافعم.