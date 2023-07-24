مدينة زويل تحتفل غدا بتخرج دفعة جديدة من أقسام الهندسة والعلوم

أكد الدكتور محمود عبدربه، الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا، أن المدينة ستحتفل غدا بالدفعة الخامسة من أقسام كلية الهندسة والسادسة من كلية العلوم، وذلك في إطار الرسالة العلمية التي تقدمها المدينة بمختلف المجالات العلمية، وتماشيا مع تحقيق أهدافها المختلفة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور.

احتفالية مدينة زويل 2023

وأكد الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المدينة تستهدف قبول ما يقرب من 800 طالب وطالبة بمختلف البرامج الدراسية، موضحاً أن هناك دعم غير محدود للمتفوقين بمختلف المجالات تصل إلى تقديم منح دراسة شاملة جميع التكاليف.

مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا

وأشار إلى أنه يجرى الآن العمل على الانتهاء من كل مراحل إنشاءات المدينة، موضحا أن ما يجرى حاليا هو التروش النهائية على السكن الجامعي للطلاب، وأن المدينة في انتظار الافتتاح الرسمي الكامل، منوها بأن المدينة تعد الأولى في تقديم الخدمة التعليمية البحثية المتكاملة للطلاب بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث.