رابط تقديم كلية الشرطة 2023 بالخطوات.. «سجل في دقائق»

يرغب عدد كبير من الطلاب في التقديم لكلية الشرطة، عقب إعلان وزارة الداخلية قبول الطلبات من خلال موقعها الرسمي، وذلك لطلاب الثانوية العامة وخريجي بعض الجامعات والمتخصصين.

رابط تقديم كلية الشرطة 2023 بالخطوات

وأكدت وزارة الداخلية أن رابط تقديم كلية الشرطة 2023 يمكن الدخول عليه عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من هنـــا.

- التوجه إلى الخدمات، والضغط على الالتحاق بأكاديمية الشرطة.

- إنشاء حساب، وإدخال بيانات الحساب الجديد الموضحة، ثم زمز التحقق للانشاء

- عمل تسجيل الدخول في حسابك، تقوم بعمل طلب الالتحاق، وتحديي موعد سحب الملف، وادخال البيانات المطلوية.

- اختيار طريقة دفع رسوم التقديم المناسبة.

شروط القبول في كلية الشرطة 2023

وتتضمن شروط القبول في كلية الشرطة الآتي:

- أن يكون مصري الجنسية من أبوين مصربين الأصل والجنسية، وعدم حمل أي جنسية لدولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه.

- ألا يكون قد سبق فصل من الخدمة سواء بالحكومة أو القطاع العام بحكم أو تأديبيا، وألا يزيد السن في أول أكتوبر عن 22 سنة ميلادية بالنسبة لحملة الثانوية.

- ألا يقل الدول عن 170 سنتيمترا، ولا يزيد الوزن الطول عن 90، ويجتاز كل الاختبارات الخاصة بالقبول، وألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.

رابعًا: يشترط على المتقدمين من الجامعيين ألا يقل الطول عن 165 سنتيمترا ذكور، و160 للإناث.