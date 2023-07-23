كيفية التقديم في كلية الشرطة إلكترونيا.. والكليات المطلوبة

أتاحت وزارة الداخلية التقديم في كلية الشرطة من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك بعدما أعلنت أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة لهذا العام 2023 /2024 من خلال مؤتمر صحفي بمقر أكاديمية الشرطة في منطقة التجمع الخامس.

خطوات التقديم في كلية الشرطة

ويمكن التقديم في كلية الشرطة، من خلال القيام بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط، وفي الشريط العلوي بالموقع تضغط على أيقونة دليل الخدمات، وفي خانة خدمات أخرى تضغط على أيقونة الالتحاق بكلية الشرطة، وتقوم بعد ذلك بتسجيل البيانات المطلوبة عن الطالب المتقدم وبيانات عن ولي أمره، وكذلك الشهادة الحاصل عليها وتاريخ التخرج، والتقدير التراكمي والجامعة التي تخرج منها.

الكليات المطلوبة للتقديم ضباط مختصصين

أما عن الكليات المطلوبة للتقديم ضباط مختصصين، فهي كلية الطب البشري ماجستير ودكتوراه «ذكور فقط»، كلية العلاج الطبيعي دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور وإناث»، كلية الطب البشري بكالوريوس «ذكور وإناث»، كلية طب الأسنان دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور وإناث».

وكذلك كلية الصيدلة بكالوريوس «ذكور وإناث»، كلية صيدلة إكلينيكية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس «ذكور وإناث»، كلية الطب البيطري بكالوريوس «ذكور فقط»، كلية التمريض بكالوريوس «ذكور وإناث»، كلية هندسة «ذكور»، كلية فنون تطبيقية «ذكور»، كلية تجارة قسم محاسبة، كلية سياحة وفنادق، كلية علوم، وكلية التربية الرياضية، وكلية التربية الموسيقية، وكلية الزراعة، وكلية الأداب، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية الألسن.