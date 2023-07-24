بث مباشر.. انطلاق مقرأة كبار القراء برواية حفص في مسجد السيدة نفيسة

بدأت مقرأة كبار القراء، برواية حفص بمسجد السيدة نفيسة بحضور كل من القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود الصعيدي، والقارئ الشيخ كارم الحريري، والقارئ الشيخ عبداللطيف العزب وهدان، بإشراف الشيخ السيد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وكانت قد عقدت وزارة الأوقاف آخر مقرأة لكبار القراء برواية حفص بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، وترأس المقرأة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، وعضوية كل من: القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ السيد الغيطاني، والقارئ الشيخ يوسف قاسم حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ ابراهيم الفشني، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، وإشراف فني للأستاذ عبد العزيز عمران.

وتأتي المقارئ القرآنية، في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله الذي توليه وزارة الأوقاف بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.