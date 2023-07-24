خبير بيئي يحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة للعام المقبل.. ما السبب؟

حذر الدكتور تحسين شعلة، الخبير البيئي وأستاذ التكنولوجيا الحيوية من الظاهرة المناخية «نينو» والتي تسببت في حدوث موجة حارة أثرت على أحوال المناخ بالعالم كله، مؤكدا أن الوضع سيكون أكثر سوءا حال استمرار هذه الظاهرة العام المقبل.

وأضاف خلال ظهوره مع الإعلامية رشا مجدي على شاشة قناة «صدى البلد» أنه من المتوقع أن يكون عام 2024 أسخن وأشد حرارة من العام الجاري، فمن المتوقع أن تكون درجة الحرارة في العام المقبل ما بين 47 و48 درجة مئوية.

العام المقبل سيشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة

وشرح الخبير البيئي أنه من المتوقع للعام المقبل أن يشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة وخاصة من سبتمبر لـ ديسمبر، لذلك توصي منظمة الأمم المتحدة بتقليل استخدامات الطاقة، موضحا أن الدولة تتخذ إجراءات شديدة لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.