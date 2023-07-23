3 منخفضات جوية تتعرض لها البلاد ترفع درجات الحرارة.. أشدها «الهند الموسمي»

موجة حر شديدة لم يألفها المواطنون تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية، إذ خرجت درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وهذا يرجع لعدة أسباب أوضحتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤكدة أن الموجة تضرب تتعرض في هذا التوقيت من كل عام مع اختلاف تأثيرها وشدتها.

3 منخفضات جوية ترفع درجات الحرارة

وفي ظل حرصها على توعية المواطنين بما يحدث في حالة الطقس، أوضحت الأرصاد، أن مصر تتعرض لـ3 أنواع من المنخفضات الحرارية طوال العام، وهي: منخفض الهند الموسمي، ومنخفض السوادان الموسمي، والمنخفضات الصحرارية.

منخفض السودان الموسمي

يكون نشاطه وتأثيره في الصيف، ويتمركز شمال خط الاستواء بالقرب من المناطق المرتفعة على حدود السودان الشرقية، ويرجع ذلك لتمركز مناطق الحرارة القصوى في تلك الأجزاء.

منخفض الهند الموسمي

منخفض حراري ضخم يؤثر على قارات العالم القديم، يبدأ تشكله على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل، ويزداد تأثيره في يونيو ويوليو على شبه الجزيرة العربية حتى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وإيران الـ 50 درجة مئوية أغلب فصل الصيف، بالإضافة إلى موجات حارة قوية في مصر، ويضعف تأثيره في سبتمبر ويتلاشى تماما في أكتوبر.

المنخفضات الصحراوية

ترتفع درجات الحرارة علي كافة الأنحاء في شهر إبريل، ويصاحبه نشاط الرياح الجنوبية الجافة والمثيرة للرمال والأتربة التي تنخفض على أثرها الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، ويتميز بسرعة حركته وعقب مروره تنخفض درجات الحرارة.