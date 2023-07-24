الروائية عزة هيكل: ثورة 23 يوليو وضعت مصر في مكانتها المستحقة

أكدت الدكتورة عزة أحمد هيكل الكاتبة والروائية، أن ثورة 23 يوليو 1952 تعد قالب التحرر للأمة العربية من ويلات القوى الأجنبية المغتصبة لأراضيها والمستنزفة لأحلام شعوبها.

ثورة 23 يوليو مكنت مصر من بناء جيش وطني قوي

وأوضحت الدكتورة عزة أحمد هيكل في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن ثورة 23 يوليو مكنت مصر من بناء جيش وطني قوي يحمي أراضيها ويدافع عنها، وهو الأمر الذي وضع الدولة المصرية في مكانتها المستحة بين مختلف دول العالم حيث نعمت مصر بالاستقلال تام بعد رحيل الإنجليز ونهاية الحكم الملكي وبناء الجمهورية الأولى.

وعن أهم مكتسبات الثورة، قالت الكاتبة الروائية، إن الثورة حققت العيديد من المكتسبات سواء عربيا أو محليا، فنجاحها عمل على إشعال ثورات الغضب ضد القوى الغربية المحتلة للبلدان العربية آن ذاك، وذلك بعد إعادة بناء الجيش المصري الذي مكن من تعزيز وتقوية مكانة مصر الدولية لتكون حجر الأساس للتحرر العربي من الاستعمار الأجنبي.

انتشار مصانع الحديد والصلب

وأضافت: «كما حققت الثورة عدد من المكتسبات المحلية والتي كان أبرزها ثورة مصر الصناعية التي انطلقت عقب نجاح الثورة، إذ أصبح في مصر مصانع للحديد والصلب ومصانع للسيارات ومصانع للمواد الغذائية فضلا عن مجانية التعليم، الذي كان مقتصرا على أبناء الأعيان والأكابر وأصبح من حق المواطن التعلم والإبداع دون إلزامه بأي مصروفات مادية قد تعقيه عن تحقيق طموحاته».