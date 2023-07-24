أستاذ في العلوم السياسة: ثورة 23 يوليو تاريخ مضيء ورمز للانتماء (فيديو)

أكد الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ثورة يوليو بمثابة تاريخ مضيء ورمز لسياسة الانتماء، لافتا إل أن الثورة واجهت عددا كبيرا من التحديات والأزمات التي كانت تشهدها مصر في عهد الملكية.

مواجهة الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم

وأضاف وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي عبر برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ثورة يوليو أدت لأن نكون الآن في إطار الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق التواصلية بين الثورتين، مشددا على أن الرئيس السيسي يطمئن المواطن دائما بشأن رؤية المستقبل الواضحة، علاوة على مواجهة الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم ومن بينها أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأشار إلى أن حديث الرئيس السيسي عن مفردات التنمية يعني وجود خطط طموحة أمام أزمات التضخم والأسعار ومدخلات الموارد والقوى البشرية، بمثابة رسالة طمأنة المصريين بشأن رؤية مصر 2030.