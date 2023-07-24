«الداخلية»: القبض على تاجري مخدرات فى حملة بالمرج والسلام

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بمسكنه في دائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت 500 جرام، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، وميزان حساس، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن النفس، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، واتخذت الإجراءات القانونية.