ضبط 5 تجار مخدرات بـ33 كيلو «حشيش وبانجو وهيدرو» في حملة أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «فارسكور – كفر سعد – الزرقا» وقسم شرطة أول دمياط لضبط الشارع المصري والقبض على الخارجين على القانون، أسفرت الحملة جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

القبض 5 متهمين تجار المخدرات

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات عبارة عن «كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.500 كيلوجرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلوجرامات – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلوجراما – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».