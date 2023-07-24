«السياحة»: الانتهاء من تقييم أول 3 منشآت فندقية بيئية في سيوة

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه جرى الانتهاء من تقييم وترخيص أول 3 منشآت فندقية بيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح، وفقا للاشتراطات والمعايير المصرية لتقييم الفنادق البيئية والتي جرى اعتمادها في مارس الماضي، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وتنويع أنماط وزيادة حجم الطاقة الفندقية بها.

فندقين 3 نجوم وفندق نجمة واحدة

وقال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية لـ المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة إن هذه المنشآت تضمنت عدد 2 منشأة فندقية جرى تقييمها على فئة 3 نجوم، ومنشأة أخرى على فئة نجمة واحدة.

تصنيف الفنادق البيئية

وأضاف أنه جار تصنيف الفنادق البيئية في ضوء الاشتراطات والمعايير إلى نجمة ونجمتين وثلاث نجوم، وهذا لا يعني أن هذه المنشآت ستقدم خدمات بمستوى جودة أقل من بقية المنشآت الفندقية الأخرى، إنما هذا التصنيف نظرا إلى طبيعة هذه المنشآت والتباين الموجود في حجم وطبيعة المستلزمات الموجودة بها عن تلك الموجودة بالمنشآت الفندقية الأخرى.