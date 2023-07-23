«المنشآت الفندقية»: 85% متوسط الإشغال في الإسكندرية خلال يوليو الجاري

قالت حنان وفقي، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالإسكندرية ومطروح والبحيرة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن متوسط نسب إشغال فنادق الإسكندرية خلال شهر يوليو الجاري تراوحت بين 80 إلى 85%، فيما بلغت نسب إشغال فنادق الساحل الشمالي خلال ذات الشهر أكثر من 95%، وهي ذات النسبة بفنادق محافظة مطروح.

نسب إشغال الفنادق فئة 3 نجوم بالإسكندرية

وأضافت لـ«الوطن»، أن غالبية الفنادق فئة نجمة ونجمتين و3 نجوم بالإسكندرية سجلت نسب إشغال اقتربت من 100% خلال شهر يوليو الجاري، لافتة إلى أن فنادق الـ4 و5 نجوم تراوحت ما بين 75 إلى 80%، مشيرة إلى أن السمة المميزة لفنادق عروس البحر المتوسط خلال فصل الصيف الحالي هي تواجد أعداد جيدة من السياح غير المصريين سواء كانوا عرب أو أجانب.

كازاخستان تنظم رحلات أسبوعية منتظمة إلى الساحل الشمالي ومطروح

وأشارت نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمدن الساحل الشمالي خلال فصل الصيف الجاري كانت جيدة للغاية، لافتة إلى أن أعداد كبيرة من المتواجدين بفنادق تلك المنطقة هم من السياح الإماراتيين والكازاخستينين، موضحة أن كازاخستان وللمرة الأولى هذا العام تنظم رحلات أسبوعية منتظمة إلى الساحل الشمالي ومطروح.