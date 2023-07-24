«الأرصاد»: نتعرض لظواهر مناخية تزيد من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

موجة شديدة الحرارة تتعرض لها البلاد منذ نحو 10 أيام حتى الآن، وذلك نتيجة عدد من الظواهر المناخية، التي تؤثر على حالة الطقس في مصر ودول المغرب العربي، وعدد من الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة ما زالت في حالة ارتفاع، مع زيادة ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وهي مستمرة حتى نهاية أغسطس المقبل.

ظواهر جوية ترفع الحرارة ونسب الرطوبة

وكشفت الأرصاد في بيان، عن أن مصر تشهد حاليا عددا من الظواهر المناخية التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة، أحدها منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على رفع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة خاصة، مما يزيد الشعور بحرارة الشمس.

تأثير القبة الحرارية

وأوضحت أن هناك ظاهرة القبة الحرارية، وهي نتيجة المرتفعات الجوية في طبقات الجو العليا، إذ عملت على ارتفاع درجات الحرارة بعيدا عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام بين 5-6 درجات، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة، وزيادة فترات سطوع الشمس، وتأثر بها دول بلاد الشام، والكويت والعراق والسعودية، وأخيرا تأثير منخفض السودان الموسمي، وهو منخفض تمركزه على الحدود الشرقية للسودان، يزيد من ارتفاع درجات الحرارة.