الأرصاد: منخفض جوي حار ورياح من الصحراء وراء ارتفاع درجات الحرارة اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم الاثنين بقيم تتراوح بين 4-5 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، نظرا لتأثر البلاد في تلك الآونة بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، يواجهها كتل هوائية جنوبية غربية حارة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، في ظل استمرار تاثير المنخفض الجوي موجود بالصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والاتربة في حالة الطقس اليوم، وطوال الأسبوع الجاري، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع، كما يسود طقس غائم جزئيا على جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدة سقوط أمطار رعدية اليوم على وسط وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين 22-5-2023، يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشرقية للبلاد، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار، في حين أن الطقس ليلا سيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، على النحو التالي:

- القاهرة 32 - 23

- العاصمة الإدارية 32 - 21

- أكتوبر 31 - 22

- بنها 32 - 23

- دمنهور 31 - 23

- وادي النطرون 32 - 23

- كفر الشيخ 31 - 23

- المنصورة 31 - 21

- الزقازيق 32 - 23

- شبين الكوم 235 - 34

- طنطا 31 - 22

- دمياط 29 - 20

- بورسعيد 30 - 21

- الإسماعيلية 33 - 22

- السويس 32 - 21

- العريش 31 - 18

- رفح 31 - 18

- رأس سدر 35 - 17

- نخل 32 - 12

- كاترين 30 - 10

- الطور 33 - 20

- طابا 32 - 20

- شرم الشيخ 36 - 23

- الإسكندرية 25 - 21

- العلمين الجديدة 25- 20

- مطروح 24 - 19

- السلوم 35 - 18

- سيوة 30 - 19

- رأس غارب 35 - 23

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 24

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 31 - 23

- حلايب 30 - 24

- أبو رماد 28 - 23

- رأس حدربة 28 - 23

- الفيوم 35 - 22

- بني سويف 35 - 22

- المنيا 36 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 38 - 23

- قنا 40 - 24

- الأقصر 41 - 23

- أسوان 42 - 24

- الوادي الجديد 39 - 22

- أبو سمبل 40 - 23.