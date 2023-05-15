الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا بسبب تأثير منخفض جوي

بقيم تتراوح بين 4-5 درجات، تشهد جميع أنحاء الجمهورية، ارتفاعا في درجات الحرارة غدا، وذلك بسبب تأثير رياح شمالية حارة قادمة من المناطق الصحراوية للبلاد، مع استمرار تأثير منخفض جوي حار قادم من صحراء الجزيرة العربية، وذلك وفقا لما كشفت عنه الأرصاد الجوية.

منخفض جوي شديد الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن تأثير المنخفض الجوي، سيكون أكثر على محافظات جنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة على عدد من المحافظات بين 39-42 درجة خلال ساعات النهار، حيث يسود طقس شديد الحرارة لمدة 48 ساعة، في حين تتراوح الحرارة بين 29-30 درجة على السواحل الشمالية، وعلى القاهرة الكبرى بين 34-35 درجة، وذلك وفق تقرير صادر عن الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

وعن توقعات درجات الحرارة غدا الثلاثاء، في مدن ومحافظات الجمهورية، سيكون حار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

- القاهرة 34 - 18

- العاصمة الإدارية 34 - 18

- أكتوبر 34 - 18

- بنها 33 - 19

- دمنهور 33 - 18

- وادي النطرون 32 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 22