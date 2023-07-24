إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي و«توكتوك» بالشرقية

وقع اليوم حادث تصادم سيارة ملاكي مع «توك توك» بطريق العباسة بنطاق دائرة مركز أبو حماد، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي باستقبالها كل من «رشا ا. ن» 42 عامًا، و«يوسف م.م» 16 عامًا، وأخته «ياسمين» 6 سنوات وأختهم «فاطمة»، وجميعهم من أبو حماد، وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم.

قوة أمنية بموقع الحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على المصابين فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة واخطرت جهات التحقيقات لمباشرة الواقعة وتم اتخاذ اللازم من إجراءات قانونية.

تقديم الإسعافات الطبية للمصابين

كانت هيئة الإسعاف فرع الشرقية دفعت بعدد من مرافق الإسعاف الى موقع الحادث لنقل المصابين الى مستشفى أبو حماد وجرى تقديم الطبية لهم.

ورفعت الجهات الأمنية آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.