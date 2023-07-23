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عاجل.. محمد عبدالمنعم يهاجم لاعبي بيراميدز بعد هزيمة الأهلي بثلاثية.. تعرف على التفاصيل

كتب:

شريف سليمان
11:15 م | الأحد 23 يوليو 2023
محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي

محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي

هاجم محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي، لاعبي بيراميدز عقب نهاية مباراة الفريقين بانتصار الأخير بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات مؤجلات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لما ذكره مراسل الوطن سبورت باستاد الدفاع الجوي ، فإن محمد عبدالمنعم لاعب النادي الأهلي، هاجم لاعبي بيراميدز عقب احتفالهم بالانتصار في مباراة اليوم، ووجه لهم رسالة احنا أبطال كل حاجة «هناخد ايه تاني».

وشهدت المباراة، مشادة كبيرة بين لاعبي النادي الأهلي، ولاعبي بيراميدز، وذلك عقب هزيمة المارد الأحمر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الدفاع الجوي.

وسجل ثلاثية نادي بيراميدز في شباك النادي الأهلي ، محمد عبدالمنعم بالخطأ في مرماه، وأضاف فخري لاكاي الهدف الثاني، قبل أن يحرز مصطفى فتحي الهدف الثالث، ليلحق الهزيمة الأولي بالنادي الأهلي هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، رفقة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

 

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