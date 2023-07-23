رئيس كتلة الحوار: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو طمأنت المصريين

قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو، حملت العديد من الرسائل المهمة، مشيرا إلى أنها جاءت شاملة لكافة ما تواجهه الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من يعبث بأمن الوطن، لافتا إلى أن الخطاب طمأن جموع الشعب المصري بأن هناك قيادة سياسية تعمل من أجل بناء الوطن.

عادل: كلمة الرئيس أكدت أن كل الأصوات مسموعة

وأشار «عادل» إلى أن كلمة الرئيس عن أن الأصوات الجادة مسموعة، رسالة واضحة لكل أصحاب الرأي ومن يقدم حلول لتحديات الدولة، موضحا أن كلمة الرئيس أكدت أن الأصوات مسموعة وهناك حوار يسعى الجميع.

وأوضح أن كلمة الرئيس عن الرئيس الأسبق محمد نجيب، عرفان بالجميل لهذا الرجل كونه لم يأخذ حقه كاملا الفترات الماضية، ومدى إخلاص له وما تحمله من مسؤولية في أصعب الفترات من تاريخ مصر.

كلمة الرئيس السيسي حملت العديد من الرسائل المهمة

كما أكد أن الرئيس السيسي، خلال كلمته أشار إلى الاهتمام بالمواطن والوطن وبناء البشر والإنسان المصري تأسيسا لمرحلة جديدة، مبينا أن الكلمة حملت العديد من الرسائل المهمة وبثت الطمأنة بشكل كبير في نفوس المصريين.