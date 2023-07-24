عاجل.. حقيقة تعرض الشحات لعقوبة جديدة من لجنة الانضباط.. «المادة 7» كلمة السر

فجرت المادة السابعة من لائحة الانضباط، مفاجأة جديدة بشأن إمكانية فرض عقوبة جديدة على حسين الشحات لاعب الأهلي، التي أعلنت رابطة الأندية إيقافه لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، في مباراة بيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات.

وتؤكد المادة السابعة من لائحة لجنة الانضباط، أن اللجنة لا يحق لها التدخل في اختصاصات الهيئات أو اللجان الأخرى، في الوقت الذي أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الأندية، قراراها في واقعة الشحات.

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