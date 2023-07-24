النيابة تقرر عرض المتهمة بالتسبب في وفاة ابنة صديقها بالبساتين على الطب الشرعي 

قررت النيابة العامة عرض المتهمة بالتسبب في وفاة ابنة صديقها بسبب خلافات في منطقة البساتين، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات، وذلك لتحديد ما إذا كانت المتهمة في حالة تأثر بالمخدرات أثناء ارتكاب الواقعة أم لا.

تسريع وتيرة التحريات

كما استمرت النيابة في حبس المتهمة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجني عليه، كما طلبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية تسريع التحقيقات للوصول إلى ملابسات الحادث، وكذلك تقريرًا حول ما رصدته كاميرات المراقبة في موقع الجريمة.

وتلقى مأمور قسم شرطة البساتين إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفل جثة هامدة لإحدى المستشفيات بدائرة القسم، وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الحادث، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات بأن صديقة نجل المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.