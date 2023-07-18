حبس صاحب محل لاتهامه بخطف طالب بسبب خلافات مع أسرته في البساتين

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهم بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع أسرته في البساتين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

خطف طالب بسبب خلافات مالية

تبلغ لمركز شرطة البساتين بمدرية أمن القاهرة، من مالك ورشة مقيم في دائرة القسم، يفيد بتغيب طفله 13 سنة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين مُشاهدة مالك محل مقيم في دائرة قسم شرطة المعادي، حال اصطحابه الطفل من أمام محل سكنه، واستقلالهما «توك توك».

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين والدة المجني عليه، اختمرت في ذهنه فكرة اختطاف ابنها، واحتجازه بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام، ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل استرداد مبلغ مالي، وتم بإرشاده تحرير الطفل المذكور دون إصابات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

محام يكشف العقوبة

وحول الموقف القانوني يقول المحامي حازم محمد، أن المادة 290 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الخطف تكون الإعدام، في حالة إذا تم خطف الشخص بالتحايل أو تم هتك عرضه، أو تم ذلك بالإكراه تكون العقوبة السجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة طلب فدية، بناًء على جريمة الخطف، تكون العقوبة السجن المشدد، وتبدأ من 15 عامًا، حتى 20 عامًا، لكن في حالة إن كان المخطوف طفل أو انثي، تقع عليه عقوبة السجن المؤبد، أما حالة إذا اقترنت الجريمة بأي جناية أخرى، أو هتك عرض المخطوف، تكون عقوبته في الإعدام.