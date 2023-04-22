نواب البرلمان: مبادرة 600 ألف باب رزق نقطة تحول في تاريخ العمل الأهلي  

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمبادرة 600 ألف باب رزق التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي مؤخرا وتستهدف خلق فرص عمل جديدة لغير القادرين والأقل دخلا.

نقلة نوعية في العمل الأهلي

وقال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي يقوم بدور كبير خاصة أنه يقوم على اسس مؤسسية وتعد مبادرة 600 ألف باب رزق من أهم وأبرز المبادرات حيث توفر فرص عمل وتستهدف رفع مستوى المعيشة وليس مجرد دعم أو تقديم مساعدات وهي نقلة نوعية في العمل الأهلي.

وأضاف الصعيدي لـ«الوطن»، أن المبادرة تسعى لتغيير المستوى الاجتماعي لبعض الفئات غير القادرة وعدم الاعتماد على الدعم المؤقت الذي يقدم من الجمعيات الأهلية أو الدولة بل تستهدف الارتقاء بالحالة المعيشية للفئات الأقل دخلا والتي تحتاج إلى مصدر رزق ودخل ثابت يساعد على استقرار الحالة الاجتماعية.

الإنسان هو هدف التنمية

ومن جانبه قال النائب علاء قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هدف الدعم والتنمية في مصر كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المواطن أو الإنسان المصري وبالتالي فان مبادرة 600 ألف باب رزق بمثابة استثمار في البشر من خلال توفير فرص عمل ودخل يمكنهم من الإنفاق على أسرهم بدلا من الاعتماد على المساعدات العينية فقط حيث تمثل المبادرة نقطة تحول في العمل الأهلي كله وبشكل خاص في أداء التحالف الوطني الذي أثبت فاعلية كبرى خلال الفترة الماضية وأصبح شريكا فاعلا مع الدولة في تنفيذ الخطط التنموية بالإضافة إلى الأعمال التي يقوم بها على المستوى المجتمعي.

وأضاف «قريطم»، لـ«الوطن»، أن المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي دائما ما تكون خارج الصندوق وتؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين بعيدا عن الدور الحكومي وقيوده الروتينية وهو ما يحقق نجاحا كبيرا لتلك المبادرات المجتمعية.

استهداف الفئات الأقل دخلا

وقال أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة 600 ألف باب رزق، التي أعلن عنها التحالف الوطني للعمل الأهلي، خطوة مهمة في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا والتي تتسق مع استراتيجية الدولة باستهداف المواطن في التنمية حيث تهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل لتحقيق الدخل الكافي والاعتماد على النفس ورفع مستوى المعيشة وهو ما يحقق طفرة اجتماعية وصعود طبقي، فضلا عن استهداف القضاء على الفقر والاعتماد على المساعدات.