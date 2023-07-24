نفوق 6 رؤوس ماشية بسبب نشوب حريق في حظيرة بأبوقرقاص

أخمدت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، حريقا اندلع داخل حظيرة لتربية الماشية في مركز أبوقرقاص، ما أسفر عن نفوق 6 رؤوس ماشية، دون إصابات أو أضرار بشرية، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والنيابة العامة للتحقيق.

حريق في حظيرة ماشية بأبوقرقاص

تلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق في حظيرة مواشي بقرية الشيخ تمي في شرق النيل بمركز أبو قرقاص، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

إخماد الحريق دون إصابات بشرية

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه في حظيرة ملكًا لمزارع يدعى «كمال ي»، وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية دون إصابات بشرية.

ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي أو إلقاء عقب سيجارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتصرف.