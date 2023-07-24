بشرى سارة لمحبي المانجو.. أفضل الأصناف تظهر في أغسطس

قال الدكتور محمد الشناوي، أستاذ الفاكهة الاستوائية بمركز البحوث الزراعية، إن أفضل أصناف المانجو ستظهر في الأسواق بداية من شهر أغسطس المقبل، وهي الأصناف التي تمتاز بالطعم السكري المحبب للمصريين، وكذلك تمتاز بالرائحة القومية والمذاق اللذيذ، وأغلبها تُزرع في محافظتي الإسماعيلية والشرقية.

موسم العام الحالي للمانجو جيد للغاية

وأضاف للـ«الوطن»، أن موسم العام الحالي للمانجو جيد للغاية، والإنتاج وفير على عكس التوقعات التي أفرطت في تقدير الخسائر بنسب مرتفعة، بسبب الرياح الشديدة التي ضربت بعض مناطق الزراعة خلال شهر يونيو، وأدت لتساقط بعض الثمار خاصة في محافظات الصعيد، مؤكدا أن هذه النسبة ضئيلة للغاية ولا تتعدى الخمسة بالمائة من الثمار على الشجرة، وعلى عكس التقديرات فتلك النسبة أدت إلى كبر حجم الثمار الباقية على الشجرة وبالتالي عوضت الخسائر، وهو ما انعكس على السوق حيث تتوافر المانجو في الأسواق حاليا بأسعار تبدأ من 10 جنيهات للكيلو، واستقرت الأصناف الشعبية الأخرى في حدود 20 و30 جنيه للمانجو السكري والسنارة والزبدية، ولم تتأثر بموجة الأسعار التي ضربت كافة السلع الغذائية.

300 ألف فدان مانجو في مصر

وتابع بأن أهم الأصناف التي ستظهر خلال شهر أغسطس المقبل، هي العويس والفونس والناعومي والكيت والزبدية، وهي أصناف مصرية أصيلة تتسم بمذاقها القوي وطعمها السكري، مشيرا إلى أن مصر بها 300 ألف فدان منزرعة بالمانجو وتنتشر في صعيد مصر والاسماعيلية والشرقية والعديد من المحافظات الأخرى، ويبلغ متوسط انتاج الفدان 4.5 طن، كما تُصدر مصر كميات كبيرة من المحصول للعديد من دول العالم، وتحظى المانجو المصرية بسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

أشار إلى أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا، ويجب على المزارعين التكيف معها والتخلي عن الأساليب التقليدية في المعاملات الزراعية من ري وتسميد ومكافحة آفات، واتباع التوصيات الفنية الصادرة عن مركز البحوث الزراعية، وخاصة الري بالمياه خلال أوقات الحرارة المرتفعة، وتحقيق الرطوبة الأرضية المطلوبة أسفل النبات وتقديم الأسمدة والمخصبات حسب حاجة النبات ومكافحة الآفات استباقيا.